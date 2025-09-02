Собянин рассказал об успехах программы реновации

Мэр столицы отметил, что программа подарила более 200 тыс. москвичам порядка 6,4 млн кв. м жилья

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. За восемь лет реализации программы реновации в Москве построено около 6,4 млн кв. м нового жилья. Более 226 тыс. горожан из 1,3 тыс. домов уже переехали или находятся в процессе переселения. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Каждый дом - это новый уровень комфорта, новые возможности и, конечно, новые страницы в летописи жизни московских семей", - отметил он.

По словам мэра, в проектировании и строительстве сегодня находится еще свыше 10,5 млн кв. м жилья. Программа реновации, подчеркнул он, - это не только замена старых зданий на современные, но и комплексное обновление городской среды.

Собянин отметил, что новые дома органично вписываются в существующую застройку, оснащены удобными подъездами на одном уровне с тротуарами и пандусами для маломобильных жителей. Первые этажи жилых комплексов отводятся под социально значимые объекты - магазины, кафе, детские и спортивные центры. В новостройках уже открыто около тысячи предприятий торговли и услуг, создано свыше 13 тыс. рабочих мест.

Кроме того, в подъездах установлено более 100 постаматов, а придомовые территории благоустроены: жители получили просторные дворы, свыше 600 игровых площадок, почти 450 спортивных зон и новые велопарковки. Также высаживаются сирень, яблони, клены, создаются цветники и газоны.

"Реновация не просто меняет внешний облик районов - она создает новую городскую среду, где каждый житель может найти все необходимое для комфортной жизни в шаговой доступности от дома", - подчеркнул Собянин.