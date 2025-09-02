По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, нормы позволяют упростить процедуру прохождения госэкспертизы, сделать ее более прозрачной и сократить сроки реализации проектов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Упрощенный порядок получения заключения госэкспертизы для застройщиков начал действовать в РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"С 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения в процедуре государственной экспертизы проектной документации, утвержденные постановлением правительства", - отмечается в сообщении.

По словам Хуснуллина, нормы позволяют упростить процедуру прохождения госэкспертизы, сделать ее более прозрачной и сократить сроки реализации проектов. "Для застройщиков исключается предоставление семи видов документов, что снизит нагрузку на бизнес и ускорит получение разрешительной документации", - приводятся в сообщении его слова. Замглавы правительства добавил, что появилась возможность вносить изменения в заявление на проведение государственной экспертизы и устранять технические ошибки в заключениях такой экспертизы. Кроме того, оптимизирована процедура дополнительного продления сроков проведения экспертизы. При этом расширяется перечень сведений реестра, доступных бесплатно в интернете для всех заинтересованных лиц.

По его словам, с 1 сентября также вступило в силу постановление правительства, устанавливающее правила консервации объектов строительства. Процедуру проводят для приостановки строительных работ более чем на полгода. Решения о консервации объектов капстроительства государственной (муниципальной) собственности, которые реконструируют полностью или частично за счет средств федерального бюджета, будут принимать правительство РФ, высшие исполнительные органы субъектов и местные администрации. Для частных объектов - в прежнем порядке решения принимает застройщик.