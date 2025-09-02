Строительная отрасль защищена от действий СРО, учетом которых занимается НОСТРОЙ, или недобросовестных участников компенсационными фондами, контролем и надзором со стороны госрегуляторов, отмечают аналитики

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Задержание двух руководящих сотрудников Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) не отразится на российском рынке жилья. Такое мнение ТАСС выразили эксперты.

Ранее сообщалось, что в Москве по обвинению в коммерческом подкупе арестованы руководитель аппарата НОСТРОЙ Сергей Кононыхин и его заместитель - юрист Виталий Еремин.

"На рынке жилья эти аресты никак не скажутся. По сути, НОСТРОЙ занимается развитием профессиональных квалификаций, ведением реестров членов саморегулируемых организаций (СРО) и специалистов, разработкой различных стандартов и норм в строительстве, отчасти - ценообразованием. Это все "долгие" вопросы. При всем уважении, кадровые решения касательно ряда специалистов НОСТРОЙ не окажут влияния на работе стройотрасли", - сказал ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.

Прямого влияния на рынок жилья события в НОСТРОЙ не окажут, поскольку строительная отрасль защищена от действий СРО или недобросовестных участников компенсационными фондами, контролем и надзором со стороны государственных регуляторов, соглашается политолог, эксперт "Народного фронта" Павел Склянчук. "Вместе с тем задержания бросают тень на институт СРО, который отвечает за прозрачность и снижение финансовых рисков в сфере строительства. Тем более, что этим летом полномочия национальных объединений СРО были расширены. Нацобъединения теперь будут отвечать за разработку единых правил саморегулирования, а не только следить за действиями своих членов", - отметил в беседе с ТАСС Склянчук.

НОСТРОЙ - общероссийское объединение СРО в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса зданий и сооружений. Ассоциация создана осенью 2009 года. В нее входят более 105 тыс. строительных компаний.