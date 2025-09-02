В центральной, западной и южной частях города возведут многоэтажные многоквартирные жилые дома с видовыми квартирами на верхних этажах

ЛУГАНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Более 3,6 млн кв. м жилья планируют построить в Луганске к 2044 году. Это будут многоэтажные многоквартирные жилые дома с видовыми квартирами на верхних этажах в центральной, западной и южной частях города. Об этом сообщается в Telegram-канале Минстроя ЛНР.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что с конца 1990-х годов в регионе строительство не велось.

"Единый институт пространственного планирования РФ в рамках разработки генерального плана городского округа Луганска ЛНР предлагает мероприятия по развитию многоквартирной жилой застройки. <…> Всего к 2044 году планируется возвести 3,6 млн кв. м современного жилья, в том числе 2,8 млн кв. м - для достижения нормативного показателя обеспеченности населения жильем в многоквартирных домах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство позволит улучшить жилищные условия жителей города с учетом прогнозируемого роста численности населения к 2044 году, привести в нормативное состояние жилищный фонд, а также создать условия для комфортного проживания людей на всей территории городского округа Луганска.

Проектом предусмотрено строительство многоэтажных многоквартирных жилых домов с видовыми квартирами на верхних этажах в центральной, западной и южной частях города.