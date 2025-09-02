Деятельность Национального объединения строителей ведется в соответствии с установленным порядком

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) работает в штатном режиме после задержания двух руководящих сотрудников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Ранее в Москве по обвинению в коммерческом подкупе были арестованы руководитель аппарата НОСТРОЙ Сергей Кононыхин и его заместитель юрист Виталий Еремин.

"Деятельность НОСТРОЙ ведется в соответствии с установленным порядком, аппарат нацобъединения работает в штатном режиме", - сказали ТАСС в организации.

НОСТРОЙ - общероссийское объединение СРО в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса зданий и сооружений. Ассоциация создана осенью 2009 года. В нее входят более 105 тыс. строительных компаний.