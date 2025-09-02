Премьер напомнил, что в начале года ее распространили на вторичное жилье в тех российских регионах, где показатели строительства невысокие

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Семейная ипотека является самой востребованной из всех ипотечных программ с льготной ставкой, которые действуют в России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.

"Обязательно поговорим об ипотечных программах, которые сегодня действуют с льготной ставкой. Самая востребованная из них, всем известная, - это семейная ипотека", - указал Мишустин.

Глава кабмина напомнил, что в начале 2025 года ее распространили на вторичное жилье в тех российских субъектах, где показатели строительства невысокие.

"Есть также ипотека для Дальнего Востока, для Арктики, для новых регионов, села. Все эти займы можно использовать для покупки или возведения индивидуального жилья - и, что важно, его объемы регулярно растут", - подчеркнул премьер.