По программе "Дальневосточная ипотека" с начала года выдано более 18 тыс. ипотечных кредитов

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Более 23 млн кв. м жилья было введено в эксплуатацию на Дальнем Востоке за время работы нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Развитие Дальнего Востока и Арктики имеет большое геополитическое значение для России. Работе по этому направлению президент уделяет особое внимание. Поэтому мы стараемся подойти к развитию ДФО комплексно. Важно не просто строить, а создавать условия для жизни людей. На сегодняшний день введено 23,4 млн кв. м жилья", - сказал Хуснуллин.

По его словам, по программе "Дальневосточная ипотека" с начала года выдано уже более 18 тыс. ипотечных кредитов, а всего получили кредиты около 150 тыс. семей. "Параллельно мы создаем и современную городскую среду, потому что люди должны жить не просто в новых квартирах, а в комфортных благоустроенных городах", - добавил Хуснуллин.

По словам вице-премьера, на Дальнем Востоке ведется активная работа по благоустройству. Так, на сегодняшний день в ДФО благоустроено около 5,7 тыс. территорий, включая 3 120 общественных пространств и 2 540 дворов.

Кроме того, в сфере комплексного развития территорий в ДФО определено 116 территорий общей площадью более 2,1 тыс. га с градостроительным потенциалом 11,3 млн кв. м. В стадии реализации находится 48 территорий площадью почти 704 га. В рамках КРТ введено свыше 36 тыс. кв. м жилья и более 30 тыс. кв. м нежилых помещений. Кроме того, на текущий момент расселено 24,73 тыс. кв. м аварийного жилья.