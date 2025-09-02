К ним относят высокие ставки проектного финансирования, дефицит рабочей силы и недоступную ипотеку

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Каждая пятая квартира в российских новостройках не продается или продается с трудом. Среди основных проблем стройотрасли - высокие ставки проектного финансирования, дефицит рабочей силы и недоступная ипотека. Такое мнение ТАСС выразили опрошенные эксперты по итогам стратегической сессии по доступности жилья.

Как заявил в ходе сессии премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спрос на покупку жилья в России сейчас снижается, правительство проработало меры, чтобы преодолеть эту ситуацию.

"Сегодня по стране отложен срок ввода в эксплуатацию 19% от всех строящихся многоквартирных домов. Это означает, что каждая пятая квартира в новостройках не продается или продается с трудом", - сказал ТАСС политолог, эксперт "Народного фронта" Павел Склянчук.

Застройщики работают по завышенной ставке проектного финансирования, высказал мнение ТАСС старший партнер риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов. "У нас дефицит квалифицированных рабочих в стройке, падает производительность труда катастрофически. Из-за этого также растет цена объектов. Мы двигаемся к системной и большой катастрофе", - перечисляет проблемы отрасли эксперт.

Сейчас для первичного рынка России одним из тормозов является проблема с реализацией готового жилья, из-за недоступности ипотеки сроки выросли и улучшать жилищные условия стало сложнее, рассказал ТАСС ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов. "При этом на вторичном рынке более сложная ситуация, спрос на готовое жилье относительно прошлого года снизился на 12%, хотя август и оказался на 2% активнее июля, после изменения ключевой ставки произошло небольшое оживление", - сообщил он.

Меры поддержки

Одним из нефинансовых инструментов поддержки строительной отрасли РФ может стать разрешение поэтапно раскрывать финансовые ресурсы эскроу-счетов внутри крупных застройщиков, считает Склянчук. "Кроме того, в Госдуме находится законопроект о жилищно-накопительных вкладах, которые позволят в условиях высокой ключевой ставки копить деньги на депозите, но целевым образом вкладывать их в покупку нового жилья", - добавил он.

Мера временного субсидирования процентной ставки по кредитам на проектное финансирование для новостроек в регионах, которую подготовили правительство и ЦБ РФ, нужная, но она должна быть ограничена по времени, считает эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко.

"Деньги на строительство давать нужно, но при этом следить, на что их тратят. Банки жестко контролируют проектное финансирование <...> Но эти меры поддержки должны быть ограничены по времени. Грубо говоря, дотируем стройотрасль на год - затем дотации должны прекратиться, а финансирование стать рыночным ", - сказал собеседник ТАСС.