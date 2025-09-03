Директор по развитию городской среды компании Антон Финогенов напомнил о поручении президента до начала 2026 года обеспечить запуск их процесса разработки

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Законодательное понятие мастер-плана в РФ может появиться осенью 2025 года, сообщил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

"Есть надежда, что получится договориться и выработать законодательную основу для мастер-планирования в рамках осенней сессии Госдумы. То есть в идеале это должно произойти в этом году", - отметил Финогенов.

Он напомнил о поручении президента до начала 2026 года обеспечить и законодательное закрепление, и запуск процесса разработки 200 мастер-планов.

"Поэтому я думаю, что не позднее первого квартала 2026 года мы увидим существенный прогресс в этом направлении", - отметил Финогенов.

