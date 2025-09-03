ДОМ.РФ: мастер-планы помогут привлечь квалифицированные кадры в регионы

Директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов отметил, что подготовка к саммиту стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в 2012 году стала первой попыткой выстраивания новой политики и государственного целеполагания для развития территории ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Важным инструментом в процессе повышения качества жизни и жилищного планирования на Дальнем Востоке является мастер-план, этот инструмент поможет удержать местных жителей и привлечь квалифицированные кадры в регионы РФ. Об этом рассказал в ходе сессии Х Восточного экономического форума (ВЭФ) директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

"В условиях глобальной конкурентной среды дальневосточные города сталкиваются с вызовом, требующим значительного повышения стандартов качества жизни. Удержание местных жителей и привлечение квалифицированных кадров станут основой существенного улучшения рождаемости через 10 лет. Меры поддержки будут постепенно трансформироваться в требования по улучшению качества городской среды и жилищного планирования. Важным инструментом в этом процессе является мастер-план, который позволяет системно подходить к вопросам урбанизации, инфраструктуры и социальной политики", - сказал он.

По словам Финогенова, подготовка к саммиту стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2012 году стала первой попыткой выстраивания новой политики и государственного целеполагания для развития территории ДФО. "Это стало основой для запуска масштабных проектов по планированию развития территорий, в том числе, 25 мастер-планов по поручению президента", - отметил он.

К настоящему времени при участии ДОМ.РФ разработаны 12 мастер-планов для городов и территорий Дальнего Востока и 11 дизайн-проектов в пяти городах региона.

