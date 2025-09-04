В Донбассе и Новороссии в ближайшие три года введут около 5,6 млн кв. м жилья

Оформляют правоотношения и получают кредиты 70 застройщиков

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Порядка 5,6 млн кв. м жилья планируется ввести на территории Донбасса и Новороссии в ближайшие три года, сообщил ТАСС в кулуарах ВЭФ замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

"У нас в следующую трехлетку будет введено порядка 5,6 млн кв. м жилья. У нас уже сегодня сформированы земельные участки в объеме 667, у нас находятся в проработке 135 проектов, 70 застройщиков уже сегодня занимаются тем, что оформляют правоотношения и получают кредиты", - рассказал в беседе с ТАСС Стасишин.

По его словам, 32 застройщика из 70 входят в группы компаний. В настоящее время уже строят 37 застройщиков, действуют 66 разрешений на строительство на практически 570 тыс. кв. м жилья. "Жилищное строительство там развивается очень серьезными темпами. Там уже началась серьезная конкуренция между застройщиками за то, чтобы строить в каждом из четырех регионов", - отметил Стасишин.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

