ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Усиление ответственности проектировщиков поможет избежать повторных экспертиз и может решить проблему переделок в российском строительстве. Такое мнение высказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сколько проектов от начала до конца не проходило повторную экспертизу? Думаю, ни одного. Для того, чтобы получить качественный объект в срок и по тем деньгам, которые были изначально заложены, нужно сделать правильные изыскания и правильный проект, который потом не будет проходить повторную экспертизу <…> . Нужно вводить ответственность проектировщиков за то, что они делают. Такую же, как ответственность строителей", - сказал замминистра на сессии "Обновление дальневосточных городов. Планы и реализация".

По словам Стасишина, один из самых больших вызовов, который сегодня стоит перед стройотраслью - вопрос переделок. "И самое главное, это же вовремя не поставленная услуга для населения - в виде больницы или садика", - добавил он.

