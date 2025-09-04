В 51 регионе будет построено 25 млн кв. м жилья, отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Более полумиллиона семей получат жилье по итогам реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) от ДОМ.РФ, будет построено 25 млн кв. м жилья. Об этом сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"При участии ДОМ.РФ на участках общей площадью 5,9 тыс. га в 51 регионе России будет построено 25 млн кв. м жилья в рамках проектов КРТ для 500 тыс. семей", - сказал он на сессии "Редевелопмент. Лучшие практики и инструменты комплексного развития территорий".

По словам Филиппова, в частности, госкомпания запустила в четырех регионах Дальнего Востока 17 проектов КРТ с суммарным градостроительным потенциалом 4,2 млн кв. м жилья.

В целом с 2021 года ДОМ.РФ заключил 61 договор с застройщиками на реализацию проектов КРТ. Они получили земли в 34 регионах общей площадью 1,6 тыс. га под строительство 9,4 млн кв. м жилья. За это время в эксплуатацию введено 280 тыс. кв. м жилья для 5,6 тыс. семей в Кировской, Ростовской и Тюменской областях, Хабаровском крае, а также в Республике Башкортостан.

