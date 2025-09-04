Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин напомнил, что в январе-июле 2025 года, количество выданных в России ипотечных кредитов сократилось на 52% к аналогичному периоду прошлого года, в денежном выражении - на 42,2%

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Сокращение денежных средств на счетах эскроу фиксируется в России на фоне уменьшения распроданности жилья и выдачи ипотеки. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"С учетом того, что сегодня распроданность, в среднем, по стране составляет порядка 31% от того объема, который находится в стройке, мы видим сокращение денежных средств на эскроу. Эффективная ставка по проектному финансированию сегодня кратно менее эффективна, чем была в прошлом, позапрошлом годах с учетом наполняемости счетов эскроу", - сказал замминистра.

Стасишин напомнил, что в январе-июле 2025 года, количество выданных в России ипотечных кредитов сократилось на 52% к аналогичному периоду прошлого года, в денежном выражении - на 42,2%. "Это влияет на покрытие счетов эскроу, на темп выборки проектного финансирования", - пояснил он.

По словам замминистра, в среднем по стране ставка проектного финансирования составляет порядка 10,5%, и, с одной стороны, с учетом ключевой ставки, это "суперхорошие условия". "Но с другой, если смотреть по проектам, которые начались в 2024-2025 годах со срокам реализации 2026-2027 гг., там, конечно, не так все хорошо с точки зрения эффективности ставки", - отметил замминистра.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.

