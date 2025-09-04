КРДВ выступит застройщиком ИНТЦ "Русский"

В рамках ВЭФ состоялось подписание соглашения о создании и обеспечении функционирования центра

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) выступит застройщиком инновационного научно-технологического центра "Русский", сообщила пресс-служба корпорации.

"В рамках ВЭФ в "Дальневосточной гостиной" состоялось подписание соглашения о создании и обеспечении функционирования инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" на острове Русский в Приморском крае. Сторонами соглашения выступили КРДВ и Фонд развития ИНТЦ "Русский", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора КРДВ Николая Запрягаева, остров Русский обладает уникальным потенциалом для создания мирового уровня научно-образовательного и технологического кластера. "Участие корпорации в проекте ИНТЦ "Русский" в качестве заказчика-застройщика - это логичное продолжение нашей работы по комплексному развитию Дальнего Востока. Остров Русский обладает уникальным потенциалом для создания мирового уровня научно-образовательного и технологического кластера. Наша задача - создать современную инфраструктуру, которая станет магнитом для ведущих ученых, исследователей и технологических компаний, обеспечит синергию между наукой, образованием и бизнесом", - сказал он.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

