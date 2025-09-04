Минстрой спрогнозировал снижение ипотечных ставок

Снижение ставки до 18% уже дает положительный эффект, считает министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Ипотечные ставки в России будут постепенно снижаться, они находятся на уровне 18%, и это дает положительный эффект на рынке жилья в целом. Об этом сообщил в интервью проекту "ТАСС Дети" министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в кулуарах X Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Вы знаете, ставка, чем ниже, тем активнее будет работать ипотека на вторичном рынке. Она сегодня практически отсутствует. Я думаю, что уже даже то, что произошло, - снижение до 18% - уже увеличило ипотеку на вторичном рынке. Все будет двигаться, и ставка будет падать, и это будет постепенно давать эффект", - сказал министр.

