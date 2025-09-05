Средняя цена "квадрата" элитных новостроек в Москве выросла за год более чем на 33%

Ситуация обусловлена дефицитом предложения, возникшим в связи с сокращением числа стартов, считает директор управления элитной недвижимости компании "Метриум премиум" Анна Раджабова

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Средняя стоимость квадратного метра на первичном элитном рынке жилья Москвы выросла в сентябре 2025 до 2,4 млн руб., что на 33,3% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказала ТАСС директор управления элитной недвижимости компании "Метриум премиум" Анна Раджабова.

"Квадратный метр на первичном элитном рынке Москвы в настоящее время стоит в среднем 2,4 млн руб. За прошедший год показатель вырос на 33,3%. Это рекордное удорожание среди всех сегментов первичного рынка", - сказала она.

Ситуация обусловлена дефицитом предложения, возникшим в связи с сокращением числа стартов, считает Раджабова. В то же время отложенные выходы высокобюджетных проектов на рынок не изменят тренд: ожидаемые премьеры - это дорогие комплексы в привлекательных локациях, отметила она. К настоящему времени сформировался существенный разрыв цен между первичным и вторичным элитным жильем, добавила эксперт. "Зачастую проекты на котловане стоят дороже готовых новостроек. В этих условиях многие собственники считают нерациональным шагом продажу имеющихся активов. В результате возник дефицит предложений на вторичном рынке, что сегодня стимулирует ускоренный рост цен. Тем не менее ценовой разрыв "вторички" с новостройками сохраняется, так как они тоже дорожают высокими темпами", - рассказала она.

В свою очередь владелец агентства элитной недвижимости "Ашихмин и партнеры", член правления AREA Григорий Ашихмин рассказал ТАСС, что в Москве есть элитные объекты, где годовой рост цен доходит до 60%. По его словам, на спрос по-прежнему влияет локация, уникальность продукта, бренд и коммерческие условия. Летом наблюдалась сезонная стагнация рынка, связанная со ставками по депозитам и отпусками. Эксперт полагает, что отложенный спрос, который начнет реализовываться осенью, приведет к сокращению предложения и в перспективе повлияет на динамику цен. "В четвертом квартале 2025 года девелоперы традиционно будут закрывать годовые планы и наполнять счета эскроу, поэтому сильного роста цен не будет. Скорее, мы ждем интересные условия по рассрочкам", - заключил он.

Самые дорогие новостройки Москвы

Самая дорогая квартира на первичном рынке Москвы стоит в сентябре 2025 года 7,3 млрд руб., рассказал ТАСС руководитель "Циан.Аналитика" Алексей Попов. "Это пятикомнатный лот в Обыденском переулке. Его площадь составляет 781,6 кв. м. Квартира расположена в доме недалеко от храма Христа Спасителя, Кремля, храма пророка Илии Обыденного. Объект планируется к сдаче в 2026 году", - сказали в компании.

На втором месте - пятикомнатная квартира общей площадью 979,5 кв. м в Лаврушинском переулке. Она экспонируется за 2,8 млрд руб. Объект находится в одном километре от Кремля. Дом будет сдан в 2025 году.

Еще один лот - однокомнатный пентхаус площадью 501 кв. м в Хамовниках. Он продается за 2,77 млрд руб. Панорамные окна выходят на Москву-реку и олимпийский комплекс "Лужники". Дом будет сдан в 2027 году, сам объект предлагается без отделки.

"Почти все эти квартиры - крупные лоты в дорогих локациях с уникальными по мнению продавцов параметрами местоположения, видовых характеристик, а для части квартир на "вторичке" - и внутреннего наполнения", - добавил Попов.