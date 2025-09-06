"Золотое время девелопмента" закончилось, считает президент Национального объединения строителей Антон Глушков

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Ввод жилья в России будет снижаться начиная с 2025 года, сообщил ТАСС президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Начиная с этого года у нас будет падение. Объем вновь возводимого жилья уже упал практически в два раза. В большинстве субъектов Дальнего Востока и Урала с июля этого года, если сравнивать месяц к месяцу, идет падение ввода жилья. К концу года мы не догоним необходимый объем", - рассказал Глушков.

По его словам, "золотое время девелопмента" закончилось. "Те проекты, которые были начаты в большом количестве, завершаются. Любой девелопер не будет ускорять процесс ввода, если у него не распродан объект. При распроданности менее 60-65% заканчивать объект не очень эффективно с точки зрения экономики", - объяснил Глушков.

Самое большое падение прогнозируется в конце 2027 - начале 2028 года, если не изменится ситуация с ключевой ставкой, добавил Глушков.

