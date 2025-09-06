ДОМ.РФ сообщил о строительстве 15 энергоэффективных домов на Дальнем Востоке

Интерес дальневосточных девелоперов к "зеленым" проектам говорит о переходе рынка к качественно новому уровню, отметила директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. На Дальнем Востоке 15 энергоэффективных домов строятся при поддержке ДОМ.РФ. Об этом сообщила директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая в ходе X Восточного экономического форума (ВЭФ).

"15 из 54 "зеленых" проектов, получивших льготное финансирование в рамках кластерной программы ДОМ.РФ, строятся на Дальнем Востоке", - сказала она на сессии "Будущее здесь: трансформация регионов вместе с бизнесом".

По словам Слуцкой, интерес дальневосточных девелоперов к "зеленым" проектам говорит о переходе рынка к качественно новому уровню. "Энергоэффективность - синоним современного и качественного жилья: комфортного, функционального и, что немаловажно, экономичного в части коммунальных платежей", - сказала она.

Как пояснили в госкомпании, все "зеленые" проекты, строительство которых профинансировано в рамках кластерной программы, реализуются в Приморском крае. На их долю пришлась почти треть (28%) от всех одобренных "зеленых" субсидий, объем финансирования составил более 233 млн рублей.

Ранее ДОМ.РФ подвел итоги программы поддержки проектов жилищного строительства в субъектах РФ с недостаточным предложением жилья. Ее реализация позволила запустить строительство 428 проектов общей площадью 6,69 млн кв. м. Из них 54 на 1,31 млн кв. м в 15 субъектах РФ - энергоэффективные, при этом почти треть строится на Дальнем Востоке.

