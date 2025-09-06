Из них 198 начали предоставлять жильцам в Магадане

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. арендных квартир заселено по программе "Доступное арендное жилье в ДФО", 198 из них начали предоставлять жильцам в Магадане. Об этом сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

"В Магадане при поддержке ДОМ.РФ стартовало заселение 198 квартир, построенных по президентской программе. Таким образом, общее количество предоставленных арендаторам квартир в рамках реализации программы превысило 1,3 тыс. в восьми регионах", - цитируется заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Дом входит в состав ЖК "Гороховое поле" на ул. Павла Виноградова. Он был сдан в эксплуатацию на 11 месяцев раньше срока. Арендное жилье будет предоставлено востребованным в области специалистам, категории нанимателей определяются правительством области. Ежемесячная арендная плата за самую маленькую квартиру площадью около 31 кв. м составит 8,1 тыс. рублей, за самую большую на 71 кв. м - 18,6 тыс. рублей.

"Этот проект - не просто решение жилищного вопроса. Убежден, что это поможет решить вопрос привлечения квалифицированных кадров на Колыму. Очень важно, что здесь параллельно со строительством жилья развивается инфраструктура", - цитируется губернатор Магаданской области Сергей Носов, который принял участие в церемонии.

ДОМ.РФ реализует программу строительства доступного арендного жилья в ДФО совместно с Минвостокразвития, Минфином, Минстроем России, регионами и застройщиками. Правительство РФ выделило на эти цели 87 млрд рублей.

