Глава думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов отметил, что пример такой программы заразительный

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы обсуждают возможность расширения программы "Дальневосточный гектар" на Урал и центральную часть России. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).

"Пример "Дальневосточного арктического гектара" заразительный. Сегодня многие политические партии говорят: а почему бы на Урале или в центральной России [не распространить действие программы]? Тут надо смотреть, какие есть земельные резервы, потому что земли там хорошо используются и районные земельные резервы, наверное, уже все вычерпаны. Комитет по аграрным вопросам разбирается", - сказал депутат.

Программа "Дальневосточный гектар" была запущена в 2016 году, а в 2021 году расширена на территорию Арктической зоны РФ. По программе гражданам РФ предоставляется участок на Дальнем Востоке или в Арктической зоне в безвозмездное пользование. По данным на 2023 год, земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" в ДФО получили более 119 тыс. человек. Общая площадь предоставленной земли превышает 70 тыс. га.

