МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Строительство 32 домов в рамках столичной программы реновации запустили в июне-августе 2025 года. Общая площадь застройки составила 676,5 тыс. кв. м, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В частности, в Восточном административном округе начали возводить семь новостроек, в Западном и Юго-Западном - по пять, а в Юго-Восточном и Северо-Восточном - по четыре объекта", - уточнил Ефимов, чьи слова приводятся на официальном портале правительства и мэра Москвы.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что за лето в Зюзино приступили к строительству пяти домов общей площадью свыше 97 тыс. кв. м. В Измайлово начали возводить четыре жилых комплекса общей площадью более 71 тыс. кв. м, а в районе Очаково-Матвеевское - два дома суммарной площадью 96 тыс. кв. м.

Дома будут построены с учетом окружающей архитектуры, планируется комплексное благоустройство и озеленение на придомовых территориях.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Всего в столичную программу реновации включено 5 176 домов, в которых проживают около 1 млн человек. За прошлый год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тыс. человек.