В Якутии в 2025 году планируют ввести свыше 750 тыс. кв. м жилья

До конца 2025 года переселят 5,2 тыс. граждан из 101,4 тыс. кв. м аварийного жилья

ЯКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Якутии рассчитывают на ввод жилья в 2025 году в объемах, не меньших по сравнению с 2024 годом, когда был установлен рекорд за всю историю республики и обеспечен ввод 750 кв. м жилья. Об этом сообщил ТАСС министр строительства Якутии Виктор Романов.

Рекордные за всю историю 750 тыс. кв. м жилья были введены в Якутии в 2024 году. Строители смогли побить рекорд 1990 года, когда было введено 744 тыс. кв. м. В 2024 был обеспечен ввод в эксплуатацию 61 социального объекта - объектов образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и культуры.

"По статистической информации, ввод жилья по состоянию на 1 июля составляет 368,174 тыс. кв. м, что составляет 99,9% к аналогичному периоду 2024 года, из них - 84,411 тыс. кв. м жилья относятся к многоквартирным домам, 283,763 тыс. кв. м - ИЖС. С учетом запланированных объемов ввода многоквартирных домов в III и IV кварталах 2025 года - это 394 тыс. кв. м в многоквартирных домах, - общий ввод жилья составит 754 тыс. кв. м", - сообщил Романов.

В рамках регионального проекта "Жилье" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" на 2025 год плановое значение ввода жилья для республики установлено в объеме 690 тыс. кв. м.

Согласно целевым показателям, накопительным итогом с учетом показателей 2019-2024 годов подлежат расселению 54,8 тыс. человек из более чем 1 017,1 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. В настоящее время переселены 49,6 тыс. человек, что составляет 90,5% от плана, из 915,7 тыс. кв. м (90%) аварийного жилищного фонда. До конца 2025-го планируется переселить еще 5,2 тыс. граждан из 101,4 тыс. кв. м аварийного жилья.

На 2025 год всего по действующим этапам программы предусмотрено 1,8 млрд рублей, из них 603,38 млн рублей из средств ППК "Фонд развития территорий" и 1,2 млрд рублей из госбюджета республики. Средства законтрактованы в полном объеме, освоено 1,6 млрд рублей.