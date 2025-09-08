Президент объединения Антон Глушков рассказал, что считается, если государство вкладывается в такую ипотеку, то это должна быть квартира площадью примерно от 65 кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Решение по параметрам льготной ипотеки в РФ могут принять в конце осени, сообщил ТАСС президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков в кулуарах Восточного экономического форума.

"Я думаю, что какие-то изменения в этой сфере можно ожидать в конце осени. На сегодняшний день какого-то открытого решения нет", - отметил Глушков.

Он добавил, что есть три направления развития ипотеки. "Первое - это поддержка городов, где темпы ввода не такие существенные. В городах, где темпы строительства жилья высокие, дополнительные меры поддержки не нужны", - продолжил Глушков.

Второе направление - это требование к числу детей, их возрасту, добавил президент НОСТРОЙ. Третье - это площадь квартиры. "У нас в каждом субъекте федерации практически 60% - это однокомнатные квартиры. Сейчас считается, что если государство вкладывается в льготную ипотеку, то это должна быть квартира площадью примерно от 65 кв. м, то есть та, которая позволяет семье полноценно развиваться", - отметил он.