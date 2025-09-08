Также она полагает, что в сделках с ипотекой комиссии нужно полностью отменить, так как объект уже проверяется банком, оценщиком и страховой компанией

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российская гильдия риелторов (РГР) направила письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина с предложением отменить требование предоставлять заключение межведомственной комиссии о пригодности жилого дома при распоряжении средствами материнского капитала для ипотечных сделок. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Как пояснили в РГР, с января 2025 года семьи обязаны получать заключение межведомственной комиссии о пригодности жилого помещения для проживания перед его покупкой за счет средств материнского капитала. На практике это добавило до двух месяцев ожидания - люди переплачивают проценты по действующему кредиту, теряют варианты в цепочке сделок.

"Предлагаем исключить требование о предоставлении заключения межведомственной комиссии для сделок с использованием ипотечных средств. В остальных случаях заменить заключение комиссии отчетом независимого оценщика с обязательной фотофиксацией", - говорится в документе.

В РГР полагают, что в сделках с ипотекой комиссии нужно полностью отменить, так как объект уже проверяется банком, оценщиком и страховой компанией. Кроме того, гильдия предлагает новые дома, введенные в эксплуатацию и зарегистрированные в ЕГРН, считать априори пригодными в течение первых пяти лет.

Маткапитал не должен превращаться в бюрократический тупик, высказали мнение в гильдии. "Материнский капитал должен помогать семьям, а не превращаться в ловушку. Добросовестные семьи оказались в положении подозреваемых", - считает вице-президент РГР Владимир Каплинский.

Также гильдия предлагает усилить уголовную ответственность за мошеннические схемы на сделках с маткапиталом через ужесточение уголовной ответственности, ускоренное судебное рассмотрение и обмен данными между Соцфондом, Росреестром и банками.