Одобрили заявки шести регионов РФ на переселение из аварийного жилья

В новый этап программы вошли дома, которые признали аварийными после 2017 года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Заявки еще шести российских регионов на сумму более 2,2 млрд одобрены на новый этап программы переселения из аварийного жилья, говорится в сообщении правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Сегодня одобрили заявки еще шести регионов на общую сумму 2,28 млрд рублей. Из аварийных домов площадью 52,6 тыс. кв. м переедут порядка 3,7 тысячи человек. Работа по рассмотрению заявок только началась и будет продолжена", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что Пермский край получит 1,27 млрд рублей на переселение 2 153 человек из аварийных домов площадью 32,8 тыс. кв. м, республика Дагестан - 334,6 млн рублей на переселение 586 человек из аварийных домов площадью 4,2 тыс. кв. м, Владимирская область - 192,1 млн рублей на переселение 258 человек из аварийных домов площадью 4,8 тыс. кв. м, республика Марий Эл - 175,5 млн рублей на переселение 269 человек из аварийных домов площадью 3,7 тыс. кв. м, Чувашская республика - 231,7 млн рублей на переселение 256 человек из аварийных домов площадью 4,5 тыс. кв. м, Тюменская область - 82,1 млн рублей на переселение 159 человек из аварийных домов площадью 2,5 тыс. кв. м.

Программа переселения граждан из аварийного жилья реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Ее курирует Минстрой России, оператором выступает Фонд развития территорий.

"Расселение аварийных домов - одна из важных задач по улучшению условий проживания людей, которой продолжаем усиленно заниматься. В новый этап программы вошли дома, признанные аварийными после 2017 года. Ранее фонд одобрил заявки шести регионам - Воронежской, Курганской, Нижегородской, Новгородской областям, Республике Карелия и Алтайскому краю - на сумму более 8 млрд рублей. Это позволит переселить 8,2 тысячи человек из аварийных домов общей площадью порядка 147,6 млн кв. м", - отметил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.