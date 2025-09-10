Генплан Энергодара предусматривает постройку домов в трех направлениях

Новую жилую застройку интегрируют в существующую городскую среду

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Многоквартирная застройка в Энергодаре, согласно разрабатываемому Единым институтом пространственного планирования, будет вестись в трех направлениях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"В настоящее время в Энергодаре жилые территории расположены компактно в восточной части города. Проектом Единого института пространственного планирования РФ предусмотрено развитие уже существующей планировочной структуры. Он включает завершение зоны индивидуальной жилой застройки и новое строительство многоквартирных жилых домов в южном, юго-восточном и северном направлениях города", - написал губернатор.

Он добавил, что новая жилая застройка будет интегрирована в существующую городскую среду.