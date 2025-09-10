Также рестораны закрылись не только в "Авиапарке", но и в других локациях

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Рестораны Эмина Агаларова Forte Bello, Zafferano и "Эдоко" закрылись в торговом центре "Авиапарк" в Москве в связи с планами компании AgalarovRest сосредоточиться на самостоятельных проектах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Agalarov Development.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось о закрытии ресторанов трех ресторанов в торговом центре "Авиапарк".

"В рамках текущей стратегии AgalarovRest компания смещает фокус с объектов, расположенных в торговых центрах, на самостоятельные проекты", - рассказали ТАСС в Agalarov Development.

По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, рестораны Эмина Агаларова закрылись не только в "Авиапарке", но и в других локациях. "Основная причина - заведения стали менее эффективными. Они работали в среднем и выше сегментах, где аудитория ожидает постоянного обновления концепций, сервиса и предложения. Этого в последние годы не происходило, поэтому проекты закономерно пришли к завершению, хотя и просуществовали дольше многих конкурентов", - отметила в беседе с ТАСС Хакбердиева.

"Другие рестораны Эмина Агаларова (среди которых и вышеперечисленные) давно закрыты в том же "Вегасе". Вероятно, средства собственника аккумулируются в других направлениях его деятельности", - отметил в беседе с ТАСС президент Magic Group, создатель Slava concept, вице-президент Союза торговых центров Александр Перемятов.