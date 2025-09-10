Жилищная постройка ведется в 12 районах региона

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Строительство жилья активно ведется не только в Смоленске, но и впервые за долгие годы в районах Смоленской области, в том числе по программе комплексного развития территории. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Мы сейчас [участвуем] в программе по комплексному развитию сельских территорий. Впервые за долгий период мы начали строительство жилья не только в Смоленске, а по другим районам области. Просто для молодежи нужно нормальное, хорошее жилье", - сказал Василий Анохин.

Так, в 2025 году жилищное строительство ведется в 12 районах области, в том числе в Вяземском, Гагаринском, Демидовском, Дорогобужском, Руднянском. Кроме того, по федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий" многоэтажные и частные дома возведут в Починке, Рудне, Хиславичском и Угранском районах. В новых домах квартиры будут выкуплены для специалистов предприятий и учреждений, "целевиков", детей-сирот.