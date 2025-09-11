Жилье в центре агломерации стоит на 48% дороже, отмечается в исследовании "Циан.Аналитики"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Квартиры в мегаполисах России стали в 1,5 раза дороже, чем в их пригородах, говорится в исследовании "Циан.Аналитики".

"Жилье в центре агломерации сейчас стоит на 48% дороже, чем за его пределами. Разрыв увеличивается (год назад разница была меньше (44%), так как цены в городах растут быстрее, чем в пригородах", - отмечается в исследовании.

Альтернативой более дорогому жилью в городах-региональных центрах могут стать квартиры в окружающих их пригородах. В регионах, где есть города-миллионники, средняя разница цен в сентябре 2025 достигла 48%.

Выгоднее всего в таком сценарии подбирать варианты в соседних населенных пунктах в Московском регионе - разница в цене квадратного метра тут приближается к двукратной. Неплохо получится сэкономить при покупке квартиры в пригородах также в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Казани - там цены отличаются на 60% и более. Минимальная разница в стоимости (менее 16% - в Челябинске, Воронеже и Новосибирске).

Вторичка в пригородах за последний год подорожала на 4,5%, в центрах агломераций - на 6%. Разрыв в стоимости метра между пригородами и центрами агломераций растет - особенно сильно в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Уфе (на 10-13 процентный пункт за последние 12 месяцев).