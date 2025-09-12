По словам аналитика, Банк России делает все, чтобы резкого прироста ипотечных кредитов не случилось

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Наибольшее влияние снижение ставки ЦБ окажет на вторичный рынок недвижимости РФ, о доступной ипотеке можно будет говорить только в 2026 году. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко.

Банк России третий раз подряд понизил ключевую ставку, в этот раз до 17% годовых.

"При продаже новостроек продажи поддерживались госпрограммами и рассрочками от застройщика, что позволило сохранить приемлемый уровень продаж без снижения цен. На вторичном рынке накоплен большой отложенный спрос. Наибольшее влияние снижение ставки окажет именно на вторичный рынок недвижимости", - рассказал ТАСС эксперт.

В то же время Банк России делает все, чтобы резкого прироста ипотечных кредитов не случилось, добавил Гордейко. Например, требование регулятора при оценке доходов использовать только официальную информацию скажется негативно на выдачах даже при снижении ставок.

"Пока ставки не будут стремиться к 10%, рынок ипотечного кредитования и рынок недвижимости будут развиваться без скачков. Развитие рыночных программ для новостроек поддержит продажи и позволит сохранить цены. Можно сказать, что цены будут расти ниже инфляции", - отметил Гордейко.

По его словам, о доступной ипотеке можно говорить только в 2026 году. Ставка на конец года зависит от действий регулятора.

Выгодные рефинансирование

По словам управляющего директора "Метриум" Руслана Сырцова, текущие рыночные ставки по ипотеке остаются заградительными для большинства клиентов, если рассматривать их сохранение на весь срок действия кредита и даже на несколько лет. Однако многие покупатели в состоянии гасить заем под такие проценты 1-2 года.

"Важно, что текущий тренд на смягчение монетарной политики ЦБ практически гарантирует клиентам скорое рефинансирование на выгодных условиях. Это позволяет россиянам не откладывать решение жилищного вопроса. К тому же с учетом ожидаемого отложенного спроса цены на жилье в ближайшей перспективе будут расти с опережением инфляции", - рассказал Сырцов в беседе с ТАСС.