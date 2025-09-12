Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов группы компаний "А101" добавил, что другим важным следствием снижения ключевой ставки, которое уже оказывает влияние на рынок, стало сокращение ставок по банковским депозитам

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Спрос на российском рынке недвижимости может восстановиться к концу года при ключевой ставке 12-13%. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов группы компаний "А101" Рустам Азизов.

Банк России третий раз подряд понизил ключевую ставку, в этот раз до 17% годовых.

"Дальнейшее снижение ключевой ставки, безусловно, будет способствовать росту сделок. По-настоящему массовыми они могут стать вновь при уменьшении показателя до 12-13%, что, возможно, случится уже к концу года", - сообщил Азизов.

Он добавил, что другим важным следствием снижения ключевой ставки, которое уже оказывает влияние на рынок, стало сокращение ставок по банковским депозитам. Оно подтолкнуло переток денежных средств с вкладов в квадратные метры.

"Планомерное снижение "ключа" позволит и запустить новые льготные ипотечные программы, например ипотеку для молодых специалистов или для участников СВО и членов их семей, которые также активно обсуждаются рынком и регулятором. И наконец, государство не будет вынуждено субсидировать банки при выдаче льготных кредитов, что автоматически повысит процент одобрения", - указал Азизов.

Исполнительный директор компании "НДВ супермаркет недвижимости" Татьяна Подкидышева добавила в беседе с ТАСС, что ипотечные ставки на уровне 15-17% не сильно отразятся на принятии решения о покупке квартиры. "Комфортная ставка по стандартной ипотеке - это 13-15%, но, так как ставки по депозитам непосредственно падают, клиенты, соответственно, уже не продляют депозиты, потому что они становятся менее интересными. Мы ожидаем повышения доли стопроцентной оплаты, поэтому, конечно, снижение процента по "ключу" очень положительно влияет на рынок недвижимости и на отрасль в целом", - заключила Подкидышева.