Средняя стоимость жилья демонстрирует устойчивый рост, хотя темпы не столь резкие, как в 2022 году, отметила руководитель продаж зарубежного направления инвестиционно-консалтинговой компании Ксения Сорокина

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Спрос на жилую недвижимость в ОАЭ со стороны российских покупателей снизился в январе-августе 2025 года на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом рассказала ТАСС руководитель продаж зарубежного направления инвестиционно-консалтинговой компании Ricci Ксения Сорокина.

"В январе-августе 2025 года спрос на недвижимость в ОАЭ со стороны российских покупателей снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее сокращение зафиксировано в первом квартале, что во многом определило общую динамику текущего года", - сказала она.

Средняя стоимость жилья в ОАЭ демонстрирует устойчивый рост, хотя темпы не столь резкие, как в 2022 году, отметила Сорокина. По итогам первых восьми месяцев этого года цены увеличиваются в пределах 7-10% в годовом выражении. Новые проекты, которые выходят на рынок, в среднем на 10% дороже предыдущих. В Дубае средняя цена объекта (апартаментов) бизнес-класса на первичном рынке составляет порядка 2,45 млн дирхамов (56,3 млн рублей), в Абу-Даби - около 2,6 млн дирхамов (59,8 млн рублей)

Что касается предпочтений по локациям, россияне в 2025 году в первую очередь ориентируются на новые проекты в центральных кварталах Дубая и на перспективные прибрежные зоны, говорит Сорокина. Для личного проживания также популярны районы, такие как Пальма Джумейра и Порт Де Ля Мер. Сохраняется интерес и к объектам в Абу-Даби. "В то же время в Рас-эль-Хайме фиксируется снижение спроса: если в 2023 году интерес к этой локации был повышенным на фоне новостей об открытии казино и запуске новых проектов, то в текущем году динамика заметно ослабла", - рассказала эксперт.

Тенденции рынка

Перетекание активного спроса в сегмент вилл является одним из трендов на рынке Дубая, рассказал ТАСС партнер консалтинговой компании Nikoliers Андрей Косарев. Росту количества сделок способствуют дефицит предложения в предыдущие годы и рекордный объем нового строительства в 2025 году, добавил он.

Элитные проекты, включая брендированные резиденции и жилье у моря, также остаются востребованными, а нехватка нового предложения поддерживает рост цен, отметил эксперт. "Ожидаем укрепления данного сегмента: стоимость недвижимости в престижных районах либо сохранится на текущем уровне, либо вырастет еще больше", - считает он.