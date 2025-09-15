Аналитики отмечают рост цен на новостройки в России за год на 3,9%

На "вторичку" цены увеличились на 3,9%

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Рост цен на вторичном рынке РФ опережает динамику первичного: за последние 12 месяцев новостройки прибавили в цене 3,9%, готовое жилье - 6,9%. Об этом говорится в материалах сервиса Сбербанка "Домклик", подготовленных совместно со "СберИндексом".

"Рост цен на первичном и вторичном рынках продолжает замедляться, за 12 месяцев новостройки и готовое жилье прибавили всего 3,9% и 6,9%. Цены на вторичном рынке жилья растут несколько быстрее, компенсируя отставание, начавшееся ранее с запуском льготных программ", - отмечается в материалах.

Разрыв между стоимостью квадратного метра на первичном и вторичном рынках сохранился на уровне 51%. Однако "квадрат" готового жилья, построенного не более, чем за 10 лет до продажи, стоил в августе 2025 года на 5% дешевле "квадрата" в новостройках. При этом сегмент готового жилья возрастом до 10 лет за последние 12 месяцев подорожал быстрее жилья советской постройки: +12,6% против +5,6% соответственно.

"Ценовой разрыв между новостройками и готовым жильем обусловлен наличием в этом сегменте большой доли квартир в домах советской постройки. Опасения того, что первичное жилье после покупки сильно теряет в стоимости, не обоснованы, более того, цена такого жилья растет достаточно быстро. Этот процесс поддержан спросом: на дома последних 10 лет постройки приходится 20-25% всех ипотечных сделок с вторичной недвижимостью", - приводятся в сообщении слова директора департамента "Домклик" Алексея Лейпи.

В августе в месячном выражении стоимость квадратного метра в новостройках по стране поднялась на 0,4% до 176,1 тыс. рублей. Среди крупнейших регионов наибольший рост за месяц зафиксирован в Калининградской области (+2,1%), в Удмуртской Республике (+1,5%) и Республике Татарстан, (1,0%). Самые высокие годовые темпы роста отмечены в Удмуртии (21,3%), а также в Нижегородской и Ленинградской областях (17,9% и 14,2% соответственно).

Средняя стоимость "квадрата" на вторичном рынке жилья в августе этого года составила 116,8 тыс. рублей, повышение по сравнению с июлем составило 0,4%. Наиболее сильный рост отмечен в Республиках Дагестан (+2,4%) и Татарстан (+2,2%), а также в Саратовской области (+1,3%). В Москве цены выросли на 0,4%, в Санкт-Петербурге остались на уровне июля. Цены снизились в Краснодарском и Красноярском крае (-1,5% и -0,6% соответственно) и в Самарской области (-0,1%).