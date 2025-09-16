За август в столице оформили 10,6 тыс. сделок на вторичном рынке жилья, сообщили в Росреестре

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве снизились почти на 5% в январе-августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.

"Всего с начала 2025 года Росреестром по Москве зарегистрировано 85 933 перехода прав на основании договоров купли-продажи жилья. Данный результат на 4,9% уступил январю-августу 2024 года (90 313)", - отмечается в сообщении.

В августе зарегистрировано 10 645 переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья. Это на 793 сделки меньше (-6,9%) июльского результата текущего года (11 438).

"За последний месяц лета в столице оформлено 10,6 тыс. сделок на вторичном рынке жилья, что соответствует среднему ежемесячному показателю с начала этого года (10,7 тыс. переходов прав). Хотя число переходов прав снизилось, что вполне характерно для периода массовых отпусков, такая динамика остается умеренной. Для сравнения, в прошлом году август уступил июлю порядка 2 тыс. сделок", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.