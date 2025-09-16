На освободивших территориях планируется разместить новую многоквартирную застройку

ЛУГАНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Единый институт пространственного планирования РФ (ЕИПП) предложил к 2044 году снести в Луганске порядка 362 тыс. кв. м ветхой многоквартирной двухэтажной застройки в рамках реновации и разработки генерального плана городского округа Луганска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В рамках разработки генерального плана городского округа Луганска Луганской Народной Республики предлагает мероприятия по реновации ветхой многоквартирной двухэтажной застройки. К 2044 году в городском округе предлагается снести ветхое жилье площадью 362 тыс. кв. м. На освободивших территориях планируется разместить новую многоквартирную застройку с объектами социального и бытового обслуживания населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при строительстве будут использоваться современные стандарты и технологии.

В ведомстве подчеркнули, что помимо реновации жилого фонда, в генеральном плане предусмотрена модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры, а также мероприятия по благоустройству и озеленению города. В институте отметили, что реализация данных инициатив позволит повысить качество жизни населения и улучшить архитектурный облик Луганска.