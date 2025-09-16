Для таких территорий предлагается ввести дифференцированную ставку

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Программу поддержки застройщиков в небольших городах РФ стоит адаптировать под проекты комплексного развития территорий (КРТ). С такой инициативой выступила в ходе пленарной сессии форума "Земли России" управляющий директор, начальник управления финансирования недвижимости Сбербанка Светлана Назарова.

"Пару месяцев назад Минстрой анонсировал, что для программы развития малых городов (с населением менее 100 тыс. чел. - прим. ТАСС) будет субсидирование, но это проекты с вводом в 2026 2027 годах, и это не КРТ. Возможно стоит эту программу адаптировать непосредственно под КРТ: для территорий, где есть большой объем инфраструктуры - предоставить им дифференцированную ставку, субсидирование и так далее", - сказала она.

Как сообщалось в ходе Петербургского международного экономического форума замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин рассказал, что Минстрой подготовил программу по поддержке застройщиков в городах с населением до 100 тыс. человек. В рамках нее в таких городах предлагается субсидировать проектное финансирование с вводом в 2026 году с распроданностью новостроек менее 20%.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов.