По данным исследования сервиса и "Пульса продаж новостроек", наиболее заметный сезонный рост показали Самара, Нижний Новгород, Краснодар, Уфа, Омск и Воронеж

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Продажи новостроек за лето 2025 года выросли почти во всех городах-миллионниках России, общее число сделок увеличилось на 11%. Об этом ТАСС сообщили аналитики сервисов "Яндекс недвижимость" и "Пульс продаж новостроек".

"Летом 2025 года в 13 из 16 городов-миллионников России наблюдался рост числа сделок на первичном рынке по сравнению с весенним периодом. Общее количество сделок в миллионниках выросло на 11% и составило 55,4 тыс. сделок, тогда как за всю весну было зарегистрировано 50 тыс.", - отмечается в сообщении.

Наиболее заметный сезонный рост показали Самара (+74%), Нижний Новгород (+44%), Краснодар (+43%), Уфа (+38%), Омск (+31%) и Воронеж (+29%). Только в трех городах - Москве, Казани и Красноярске - наблюдалось незначительное снижение активности (от 1% до 3%).

"В этом году традиционная сезонная активность на рынке новостроек проявилась раньше обычного. Снижение ключевой ставки вызывает рост интереса к покупке квартир. В итоге летом мы увидели сочетание эффекта сезонности и отложенного спроса. Дополнительно на рынок влияет снижение доходности по вкладам. Уже сейчас можно говорить о начале перетока средств с депозитов в "бетон", и на фоне потенциального дальнейшего снижения ключевой ставки эта активность будет только усиливаться", - отметил коммерческий директор сервиса "Яндекс недвижимость" Евгений Белокуров.