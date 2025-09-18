Жители многоквартирных домов смогут самостоятельно благоустраивать дворовую территорию

КИРОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают направить 1 млрд рублей на новый проект "Вятские дворики", в ходе которого жители многоквартирных домов смогут благоустраивать территорию. Об этом сообщил в ходе оглашения ежегодного послания о социально-экономическом положении Кировской области депутатам губернатор региона Александр Соколов.

"Мы привлекаем федеральное финансирование в рамках формирования комфортной городской среды, в 2025 году планируем благоустроить порядка 90 дворовых территорий и общественных пространств. Всего за три года на реализацию проекта мы смогли привлечь более 1 млрд рублей федеральных денег, но это все равно недостаточно. В дополнение к федеральному у нас должен быть свой проект, поэтому объявляю, что мы запускаем региональный проект "Вятские дворики", в рамках которого жители многоквартирных домов будут благоустраивать свою территорию, самостоятельно выбирая, что им необходимо", - сказал Соколов.

Он отметил, что в следующем году власти проведут конкурс и отберут проекты благоустройства дворов. "Всего за период 2027 - 2029 годов предлагаю направить на эти цели из областного бюджета 1 млрд рублей. Тем самым мы удвоим темпы по благоустройству дворов", - отметил губернатор.

Он поручил правительству региона подготовить всю необходимую документацию и в 2026 году объявить конкурс.