Парламентарии выступили за смягчение условий "Семейной ипотеки"

УЛАН-УДЭ, 18 сентября. /ТАСС/. Депутаты законодательных собраний регионов Дальнего Востока обратятся в правительство РФ с предложением увеличить лимиты дальневосточной и арктической ипотеки. Об этом сообщили в пресс-службе Народного Хурала Бурятии по итогам общего собрания парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье", которое проходит в Чите, Бурятию представляет спикер республиканского заксобрания Владимир Павлов.

"Парламентская ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье" направит в правительство РФ обращение с пакетом поправок к программе "Дальневосточная и арктическая ипотека". Предлагается текущие лимиты (6 млн рублей для недвижимости до 60 кв. м, 9 млн рублей для жилья площадью свыше 60 кв. м) увеличить, так как [они] не покрывают рыночные цены в большинстве городов Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Арктики", - говорится в сообщении.

Парламентарии выступили за смягчение условий "Семейной ипотеки", законодатели предлагают учитывать специфику жилищного фонда и расширить доступ семей к покупке "вторички". "Во-первых, предлагается увеличить предельный возраст дома с 20 до 30 лет - сейчас требование не старше 20 лет отсекает значительную часть рынка, поскольку во многих дальневосточных городах многоквартирные дома построены до 1995 года, - отметили в пресс-службе. - Во-вторых, предлагается распространить возможность покупки вторичного жилья по семейной ипотеке на малые города и поселки городского типа ДФО, где новое строительство ограничено, а жилищные потребности остры. Обращение будет направлено для рассмотрения профильными федеральными ведомствами".

Также члены парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" направят в правительство РФ обращение с предложением допустить к дальневосточной и арктической ипотеке всех работников государственных и муниципальных образовательных организаций по аналогии с действующим подходом для медработников. Документ одобрен общим собранием ассоциации 18 сентября.

"В настоящее время по условиям программы на льготную ставку до 2% годовых вправе претендовать педагогические работники, которые непосредственно ведут обучение и воспитание (при стаже в ДФО не менее пяти лет). При этом учебно-вспомогательный и административный персонал - методисты, лаборанты, младшие воспитатели, секретари учебной части, программисты, а также руководители, если они не ведут занятия, - исключены из круга получателей. В то же время в медорганизациях льгота доступна всему штату: от врачей и фармработников до административно-хозяйственных и технических служб", - пояснили в Народном Хурале Бурятии.