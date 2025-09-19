Президент Национального объединения строителей Антон Глушков отметил, что благодаря реализации инфраструктурного плана РФ заметны позитивные изменения в малонаселенных районах и малых городах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Внедрение мер по реализации проектов из комплексного плана развития инфраструктуры РФ будет способствовать увеличению темпов ввода жилья и общественных учреждений, а также привлечет дополнительное финансирование из внебюджетных источников. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что около 300 масштабных инфраструктурных проектов включены в комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и другой инфраструктуры на период до 2036 года. Документ планируется регулярно актуализировать исходя из текущих потребностей россиян.

"НОСТРОЙ выступает за внедрение комплекса мер, позволяющих ускорить реализацию социальных инфраструктурных проектов в малых городах РФ. Например, использование новейших строительных технологий позволит сократить сроки возведения зданий и сооружений, снизить затраты и повысить энергоэффективность объектов. Создание специальных инструментов поддержки региональных застройщиков позволит местным компаниям активнее конкурировать на рынке государственных заказов. Все это должно поспособствовать увеличению темпов ввода жилья и общественных учреждений, создавая комфортные условия проживания и привлекая дополнительное финансирование из внебюджетных источников", - сказал Глушков.

По его словам, реализация плана развития инфраструктуры в РФ создаст новый вектор развития для строительных компаний и станет источником стабильного заказа. Увеличение числа контрактов на выполнение инфраструктурных проектов создаст дополнительную нагрузку на предприятия и потребует расширения кадрового потенциала. Переход на современные технологии и оборудование станет важным фактором конкурентоспособности и позволит сохранить лидирующие позиции на российском рынке. Привлечение подрядчиков из удаленных регионов увеличит масштабы сотрудничества и укрепит позиции местных игроков на национальном уровне.

Благодаря реализации инфраструктурного плана РФ заметны позитивные изменения в малонаселенных районах и малых городах, которые получают дополнительные стимулы для предпринимательской активности благодаря новым транспортным маршрутам и улучшенной инфраструктуре, заключил Глушков.

Ранее правительство РФ утвердило комплексный план развития инфраструктуры в регионах до 2036 года. Согласно ему, предстоит построить и реконструировать около 4,5 тыс. км железных дорог, свыше 2 тыс. км автомобильных магистралей, более 800 км линий электропередачи сверхвысокого напряжения, проложить почти 20 тыс. км магистральных волоконно-оптических линий связи.