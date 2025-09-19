Руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ Супермаркет недвижимости" отметила, что по сравнению с началом года средняя цена квадратного метра кладовок в комфорт-классе почти не изменилась

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Средняя стоимость кладовок в новостройках Москвы выросла на 15% за год, сообщила ТАСС руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ Супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева.

"По сравнению с началом года средняя цена квадратного метра кладовок в комфорт-классе почти не изменилась (-0,8%) и составила 185 тыс. рублей. В бизнес-классе с начала года она выросла на 14,3% и составила 320 тыс. рублей, в премиальном сегменте - на 15% и составила 400 тыс. рублей. За год цены выросли в среднем на 15%", - рассказала собеседница ТАСС.

Типовая 4-5-метровая кладовка за год подорожала с 685 до 740 тыс. рублей (+8%), добавил в беседе с ТАСС руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов. Это сопоставимо с ростом цен на реализованные квартиры (17,1 млн рублей за первые 8 месяцев 2024 год и 18.5 млн рублей за аналогичный период 2025).