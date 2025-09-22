Средний размер льготного ипотечного кредита в этом месяце вырос на 3%, до 5,78 млн рублей, сообщили в Объединенном кредитном бюро

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Количество выдач ипотеки с государственной поддержкой в августе 2025 года выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 49,59 тыс. на сумму 286,7 млрд рублей (в 2024 году - 39,75 тыс. на 222,34 млрд рублей), сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, на долю льготной ипотеки в августе 2025 года пришлось 57% от общего количества и 76% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья. При этом в 2024 году доля льготных ипотечных кредитов составляла 46% от общего количества и 62% от общего объема всех ипотечных кредитов.

Средний размер льготного ипотечного кредита в августе 2025 года увеличился на 3%, до 5,78 млн рублей (в 2024 году - 5,59 млн рублей). Средний срок кредитования в августе 2025 года был равен 322 месяца, что на восемь месяцев дольше, чем в августе 2024 года, когда он был зафиксирован на уровне 314 месяцев.

Также за месяц количество и объем выдач льготных жилищных кредитов выросли на 1%. В июле 2025 года доля льготной ипотеки достигла 60% от общего количества и 79% от общего объема выдач: было выдано 49,11 тыс. кредитов на 284,91 млрд рублей. Средний размер кредита с господдержкой был равен 5,8 млн рублей, средний срок остался без изменений.

Всего за восемь месяцев 2025 года было оформлено 308,75 тыс. льготных жилищных кредитов на 1,77 трлн рублей, в среднем за месяц на 221,21 млрд рублей. Доля льготного кредитования составила 60% от общего количества и 79% от общего объема выдач ипотечных ссуд. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество выдач сократилось на 34%, а объем - на 29% (с января по август 2024 года - 470,79 тыс. льготных кредитов на 2,51 трлн рублей, в среднем за месяц на 313,51 млрд рублей). На долю льготной ипотеки в этот период пришлось 55% от общего количества и 69% от общего объема кредитов на покупку жилья.

В топ-5 регионов по объемам льготного ипотечного кредитования в августе вошли: Москва - 3,88 тыс. кредитов на 33,35 млрд рублей, Московская обл. - 2,94 тыс. кредитов на 22,87 млрд рублей, Санкт-Петербург - 2,32 тыс. кредитов на 16,94 млрд рублей, Краснодарский край - 2,1 тыс. кредитов на 11,67 млрд рублей и Татарстан - 1,74 тыс. кредитов на 10 млрд рублей.

Другие показатели

Самые крупные льготные ипотечные кредиты выдавали в августе жителям Москвы - в среднем 8,61 млн рублей, Московской области - 7,79 млн рублей, Санкт-Петербурга - 7,3 млн рублей, Калмыкии - 6,72 млн рублей и Сахалинской обл. - 6,66 млн рублей. Самый длительный средний срок ипотечного кредитования по госпрограммам зафиксирован в августе в Тыве - 350 месяцев; самый короткий - 251 месяц - в Еврейской АО. В Москве и Пензенской области льготную ипотеку выдавали в среднем на 328 месяцев, в Санкт-Петербурге и Башкортостане - на 333 месяца.