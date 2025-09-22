Самое заметное снижение продаж среди миллионников - в Краснодаре

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Спрос на новостройки в РФ без льготной ипотеки за восемь месяцев 2025 года упал на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наибольшее падение - в Кольцове под Новосибирском и в Сочи, говорится в исследовании "Циан. Аналитики".

"Без льготной ипотеки для всех спрос упал на 19%. Из 160 крупных рынков падение темпов продаж отмечено в 112 локациях (в том числе во всех городах-миллионниках за исключением Нижнего Новгорода). Максимальное снижение - в Михайловске (пригороде Ставрополя, снижение на 71%), Кольцове (под Новосибирском, снижение 58%) и Сочи (снижение 58%)", - отмечается в исследовании.

Продажи в новостройках упали почти во всех миллионниках. Единственное исключение - Нижний Новгород, где зафиксирован рост на 18% (за счет запуска продаж в ряде масштабных жилых комплексов. Околонулевая динамика характерна для Москвы, где поддержку рынку оказали сделки в дорогих ЖК, которые не столь зависят от ставок по ипотеке. Самое заметное снижение среди миллионников - в Краснодаре на фоне дисбаланса между стоимостью жилья и его качеством, а также в Красноярске и Уфе, миллионниках с заметной долей промышленности в экономике, но не являющихся крупными центрами для внешней миграции.

В лидерах по росту спроса курорты и пригороды. Максимальные темпы роста продаж характерны для Петропавловска-Камчатского, где помогла и дальневосточная ипотека и большой отложенный спрос, так как в крае долго не строили крупных современных ЖК. Сохраняется интерес к курортным локациям (Зеленоградск, Алушта), а также к городам-спутникам (в топ-10 по росту числа сделок вошли подмосковные Подольск, Долгопрудный и Мытищи), а также Новочебоксарск, пригород столицы Чувашии.

Максимальное снижение (в два раза и более) спроса характерно для относительно небольших рынков. В ряде случаев (в городах Кольцово, Дубна, Домодедово, Бугры, Раменское) это связано с завершением продаж в конкретных ЖК. Системное снижение спроса (вдвое к прошлогодним показателям) отмечено в Сочи - из-за перетока аудитории элитной недвижимости на сделки в Москве и по причине негативного информационного фона после загрязнения акватории Черного моря.