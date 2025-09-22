Фиксируется рост автокредитования в последние месяцы, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Оживление кредитного рынка фиксируется в РФ в 2025 году, в частности ипотеки и автокредитования, сообщил журналистам советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Оживление в различных сегментах кредитного рынка уже сейчас происходящее. Но если говорить про кредит населению, то здесь явный рост автокредитов в последние месяцы. Ипотека, в том числе и рыночная ипотека, начинает тоже оживать", - сказал он.

Тремасов уточнил, что до последнего времени не фиксировалось ускорения роста по потребительскому необеспеченному кредиту. "Но сейчас получим августовскую статистику, там посмотрим", - добавил он.

Эксперт также отметил, что после замедления в начале 2025 года наблюдается оживление и на рынке корпоративного кредитования. "Корпоративный кредит в прошлом году был одним из основных источников создания новых денег в экономике. В этом году, два первых месяца года, корпоративный кредит притормозил весьма прилично, но последние пару месяцев мы увидели сильное оживление и здесь", - пояснил он.