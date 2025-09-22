В госкомпании последовательно предлагают повышать доступность квартир большей площади для семей, в которых рождаются дети

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Снижение ставок по семейной ипотеке в зависимости от количества детей будет стимулировать застройщиков к увеличению квартирографии в новых проектах. Такое мнение высказали ТАСС в аналитическом центре ДОМ.РФ.

Ранее замминистра финансов РФ Иван Чебесков заявлял, что Минфин рассматривает механизм снижения ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей.

"Такая мера будет стимулировать застройщиков к изменению квартирографии новых проектов в сторону увеличения числа двух- и трехкомнатных квартир - наиболее востребованных среди семей с двумя и более детьми", - отметили в ДОМ.РФ.

"Семейная ипотека изначально была спроектирована как мера по поддержке демографического роста. Важно, чтобы изменения льготной программы способствовали решению именно этой государственной задачи", - добавили в аналитическим центре ДОМ.РФ.