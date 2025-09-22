Объем вложений составил 16 млрд рублей, сообщил и.о. заместителя губернатора Запорожской области Даниил Пидаев

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. В Запорожской области одобрили четыре инвестпроекта по строительству более 150 тыс. кв. метров жилья с объемом вложений 16 млрд рублей. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона по итогам заседания инвестиционного комитета.

"Предварительно одобрена реализация четырех инвестиционных проектов по строительству многоквартирных жилых домов. По результатам реализации у нас будет построено более 150 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Объем инвестиций это 16 миллиардов рублей предусмотрено этими проектами", - приводит пресс-служба слова и.о. заместителя губернатора Запорожской области Даниила Пидаева.

На заседании также обсудили планы по возведению школ, детских садов, объектов здравоохранения, благоустройству прилегающей территории и созданию парковочных мест в рамках реализации инвестпроектов.

Как подчеркнул и.о. министра экономического развития Запорожской области Александр Ткаченко, в рамках одобренных проектов застройщики несут социальную нагрузку, "которая заключается в передаче определенного количества квартир Запорожской области для дальнейшей передачи гражданам социально незащищенных категорий, а также врачам и учителям".