В Ярославской области запустили проект по вовлечению исторических зданий в экономику

Объекты культурного наследия региона теперь доступны для инвесторов на площадке агрегатора "Дом вдали"

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Ярославской области запустили специальный проект для инвесторов, желающих выкупить здания, являющиеся объектами культурного наследия. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

"Запускаем спецпроект по вовлечению исторических зданий в экономику региона. Объекты культурного наследия Ярославской области теперь доступны для инвесторов на площадке агрегатора "Дом вдали", - написал он в своем Telegram-канале.

Евраев отметил, что на этой платформе размещено 17 зданий региона. Среди них - богадельня Вахрамеева в Ярославле, женская гимназия в Переславле-Залесском, дом Рыбакова в Рыбинске и другие объекты, добавил глава региона.

"Мы ведем комплексную работу по сохранению культурного наследия. Включаем памятники в единый госреестр, взаимодействуем с федеральными коллегами и собственниками, освобождаем исторические здания в центре Ярославля для их дальнейшего развития. Доходы от приватизации регионального имущества уже вдвое превысили показатели прошлого года: за 8 месяцев реализовано объектов на сумму 560 млн рублей", - рассказал губернатор Ярославской области.