"Домклик": самые большие жилые комплексы России строятся в Краснодарском крае

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Самые большие жилые комплексы (ЖК) по количеству корпусов строятся в Краснодарском крае, также в первой тройке оказались Московская и Ленинградская области. Об этом говорится в материалах сервиса Сбербанка "Домклик".

"Рекордсменом по медианному количеству корпусов в новых ЖК стал Краснодарский край (семь корпусов - прим. ТАСС). За последние годы Кубань и столица края стали одними из символов возведения крупных комплексов, которые формируют целые районы. Следом по медианному количеству корпусов в ЖК следуют Московская область - 6 шт., Ленинградская область - 5 шт., Красноярский край и Тюменская область, где новые ЖК в среднем имеют по четыре корпуса", - говорится в материалах.

По данным аналитиков, на данный момент типичный российский жилой комплекс состоит из трех корпусов и рассчитан на 496 квартир. При этом регионы с самым большим объемом строительства достаточно сильно отличаются от среднероссийских показателей.

Отмечается, что меньше всего корпусов насчитывается в жилых комплексах Нижегородской области, Пермского и Приморского краев, Ростовской области (в среднем два корпуса). А самые небольшие комплексы по количеству квартир находятся в Калининградской (373), Нижегородской (362), Волгоградской (332), Омской (212) областях и в Ставропольском крае (300).

В материалах добавляется, что хотя жилые комплексы Москвы и Санкт-Петербурга в среднем насчитывают по три корпуса, они, как правило, отличаются большим количеством квартир - 1 554 и 1 064 соответственно.