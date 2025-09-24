Ведомство также направит более 18 млрд рублей на ремонт уже в 2025 году нескольких федеральных и региональных дорог

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ в текущем году направит 230 млрд рублей на реализацию льготных ипотечных программ в связи с расширением условий их предоставления. Об этом говорится в сообщении Минфина.

"В рамках уточнения закона о бюджете на 2025 год предусмотрено финансирование отдельных приоритетных мероприятий. Дополнительно направить более 230 млрд рублей на реализацию льготных ипотечных программ (семейная ипотека, льготная ипотека, дальневосточная ипотека) в связи с расширением условий их предоставления, а также уточнением субсидирования программ для сохранения темпов выдачи льготной ипотеки", - говорится в документе.

Кроме того, Минфин направит более 18 млрд рублей на ремонт уже в текущем году ряда федеральных и региональных дорог. Также ведомство направит дополнительное финансирование на осуществление мер противодействия природным катаклизмам. В том числе средства будут направлены на капремонт некоторых гидротехнических и берегоукрепительных сооружений в Республике Бурятия и в Карачаево-Черкесской Республике и на обеспечение мер пожарной безопасности в регионах, уточнили в Минфине.

В сообщении также отмечается, что на проведение мелиоративных мероприятий дополнительные средства будут направлены Республике Крым, Ставропольскому краю, Кировской, Тверской, Ульяновской областям и ряду других регионов. Так, на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации средства получат в том числе Забайкальский край, Республика Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Северная Осетия - Алания.

На поддержку приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования дополнительные средства получат свыше 30 регионов, среди них - Республика Адыгея, Карелия, Марий Эл, Красноярский и Хабаровский края, Белгородская, Владимирская, Липецкая, Пензенская и Свердловская области.

"На обеспечение социальных обязательств государства, в частности, дополнительные средства на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями получат 12 субъектов. В их числе - Республика Бурятия, Камчатский край, Воронежская, Костромская, Новосибирская и Тюменская области", - заключается в документе.